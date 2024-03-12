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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص فرق متحركة لمتابعة حالات الأمراض المزمنة ضمن «رمضان بصحة لكل العيلة» بأسوان

الرعاية الصحية بأسوان
الرعاية الصحية بأسوان

انطلقت فعاليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة في محافظة أسوان طوال شهر رمضان المبارك التي أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وجاءت محافظة أسوان ضمن عدد من المحافظات المرحلة الأولى التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة الله حجاجى مدير إدارة التوعية والمبادرات، أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة تستهدف الرعاية الطبية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة، طوال شهر رمضان المبارك، وتهدف لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، لتجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض والوقاية منها، كما تشمل المبادرة سيارات متنقلة لتقديم خدمات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة في جميع مراكز أسوان، فضلًا عن إطلاق حملات توعوية وتوزيع كتيبات وفلايرز لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي حول الإرشادات الصحية السليمة والأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو مضاعفاتها طوال الشهر المبارك".

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الرعاية الصحية

وأضاف الدكتور نجيب نجيب مدير إدارة الرعاية الأولية بأن المبادرة تستهدف المتابعة الطبية لـ 3 فئات وهم مرضى السُكري، الضغط، السُكري والضغط معًا، مشيرًا إلى أن الفئات الأولى بالرعاية في المبادرة هم كبار السن، ذوي الهمم، غير القادرين، الحالات المرضية عالية الخطورة.

وأضاف نجيب نجيب أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة مدربة ومؤهلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية على متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مضاعفاتها، والتعامل معها، وبروتوكولات العلاج وأجهزة الفحص المختلفة لتقديم خدمات المبادرة.

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