8 معلومات.. تعرف على مشروع تطوير 3 مناطق بأسوان لتكون أكثر جذباً للسياحة

نستعرض عبر نغوقع "صدى البلد ط" فى 8 معلومات تفاصيل المشروع المشترك بين جامعتى خوا جونج الصينية وعين شمس، ضمن زيارتهم لعمل الدراسات الميدانية والتصميمات لتطوير 3 مناطق متميزة بمدينة أسوان السياحية لتكون أكثر جذباً سياحياً.

1 - يأتي المشروع الذى يتم تنفيذه بأسوان بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فى إطار الرؤية الشاملة لتطوير المناطق المتميزة بيئياً وثقافياً وسياحياً داخل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية لتحويلها لبانوراما جمالية تساهم فى زيادة وسائل الجذب السياحى لها تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بعروس المشاتى.

مناطق سياحية

2 - ضم وفد التنفيذ كلية العمارة والتنسيق الحضرى بجامعة خوا جونج الصينية وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ويشمل 37 من الأساتذة والعمداء والمعيدين والطلاب بالجامعة.

3 - يتم تنفيذ الدورة التدريبية الثالثة للمشروع الدولى المشترك.

4 - يتمثل المشروع فى استوديو التصميم الدولى بأسوان World Design Studio.

5 - نظم الدورة التدريبية اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - ألكسو – إيسيسكو" بالتعاون مع المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.

6 - قام أعضاء الوفد من الجامعتين بتنفيذ الدراسات الميدانية داخل 3 مناطق حيوية وهامة وتحويلها لمناطق أكثر جذباً للحركة السياحية.

7 - المناطق التى شملتها الدراسات الميدانية هى: “غرب سهيل والكرور، فضلاً عن الحديقة الدولية الاستوائية”.

8 - تم مراعاة الاستعانة بالهوية البصرية الخاصة بالمحافظة، وتنفيذ الرامبات والفتحات المرتبطة بذوى الاحتياجات الخاصة.