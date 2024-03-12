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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئةالرعاية الصحية بأسوان تنظم احتفالية للأطفال في دور الأيتام بمناسبة شهر رمضان

حفل هيئة الرعاية
حفل هيئة الرعاية الصحية بأسوان

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان يوماً ترفيهياً للأطفال في دور الأيتام بمناسبة شهر رمضان ، وتضمن اليوم العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات حيث تم توزيع الهدايا على جميع الأطفال وذلك تزامناً مع حلول الشهر الفضيل.

وقالت منيرة سليمان مدير إدارة رضاء المنتفعين : "إن هذا اليوم يأتي في إطار حرص إدارة رضاء المنتفعين على إدخال البهجة والسرور على قلوب أطفالنا في دور الأيتام، وإشراكهم في أجواء شهر رمضان المبارك، ونأمل أن نكون قد أسعدناهم وقدمنا لهم بعض الدعم."

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وأضافت "منيرة سليمان" أن إدارة رضاء المنتفعين هي إدارة مستحدثة داخل هيئة الرعاية الصحية ، وتنظم فاعليات المشاركات المجتمعية ، وهي همزة الوصل بين المنتفع والمنشآة الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وترتكز الهيئة على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بأعلى درجات السلامة والأمان والجودة العالمية، للوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

 

 

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