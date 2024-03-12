رفع الإشغالات والتراكمات بشوارع أسوان ومواصلة النظافة العامةبالمتنزهات السياحية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب المدينة استهدفت كلا من شوارع شرق البندر والمطار والسوق السياحى، حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع ٧٢ حالة إشغال وذلك وسط مشاركة رئيس حى غرب ، والعاملين والفنيين بالحى .

ويأتي ذلك ضمن جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية المكثفة بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات ، والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء .

جهود

وتوازى مع ذلك قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالسوق السياحى القديم وكورنيش النيل وحدائق بلازا درة النيل وميدان المحطة وشارع عباس فريد تحت إشراف الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى .