إهداء درع نادي القضاة لمحافظ أسوان تقديرا لجهوده ودعمه للمجتمع

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار خالد حمد ، والذين قدموا التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، مشيدين بملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى خلال الفترة الحالية مما يجعلها واجهة مشرفة أمام ضيوف وزائرى المحافظة .

فيما أكد محافظ أسوان على أن الفترة الحالية تحتاج لكل يد تبنى وتعمر لتحقيق مزيد من معدلات التنمية المستهدفة وهو ما نسعى لتنفيذه من خلال تحويل أى أفكار أو مقترحات هادفة وبناءة فى تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام .

تكاتف

وأشار المحافظ إلى أن التكاتف والتلاحم بين أبناء أسوان يعكس مدى الوعى المستنير لديهم ، وهو ما يعود بشكل إيجابى على منظومة العمل التنفيذى للوصول إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .