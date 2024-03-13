توزيع وجبات للإفطار والسحور على الأسر الأكثر إحتياجا بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر الكريم من خلال توفير الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية ، وتوصيلها للمنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين .

وأكد المحافظ على الخدمات الجليلة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير برعاية الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء، وإشراف الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة، وذلك ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية من أجل مواجهة التحديات وتقديم كل أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالظروف الإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين فى القرى والنجوع ولاسيما المناطق البعيدة والنائية.

مصر الخير

من جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير أنه خلال شهر رمضان المبارك يتم تجهيز وتوزيع 2550 وجبة ساخنة متكاملة يومياً بإجمالى 76 ألف و 500 وجبة خلال الشهر الفضيل، ويتم توزيعها على خيمة دار الأيتام بكورنيش النيل بواقع 250 وجبة يومياً ، ومطبخ أيتام أسوان لتوزيع 250 وجبة يومياً على المنازل ، ومطبخ مركز دراو بواقع 150 وجبة يومياً ، ومطبخ مركز كوم أمبو توزيع 250 وجبة يومياً على المنازل، وقاعة مناسبات الشطب بواقع 250 وجبة يومياً، ومطبخ سحور نصر النوبة بإجمالى 1400 وجبة يوميا.

ولفت أحمد موسى إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم توزيع المواد الغذائية الجافة بواقع 26 ألف كرتونة مواد غذائية، و235 سند عائلة، وتوزيع 20 ألف وحدة ذكاة فطر ، و 500 كارت كسوة العيد.