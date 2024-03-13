عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع وجبات للإفطار والسحور على الأسر الأكثر إحتياجا بأسوان

جهود مؤسسة مصر الخير
جهود مؤسسة مصر الخير بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر الكريم من خلال توفير الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية ، وتوصيلها للمنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين .

وأكد المحافظ على الخدمات الجليلة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير برعاية الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء، وإشراف الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة، وذلك ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية من أجل مواجهة التحديات وتقديم كل أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالظروف الإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين فى القرى والنجوع ولاسيما المناطق البعيدة والنائية.

رفع الإشغالات والتراكمات بشوارع أسوان ومواصلة النظافة العامةبالمتنزهات السياحية

تعليق الزينة والفوانيس.. أسوان تتزين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

مصر الخير

من جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير أنه خلال شهر رمضان المبارك يتم تجهيز وتوزيع 2550 وجبة ساخنة متكاملة يومياً بإجمالى 76 ألف و 500 وجبة خلال الشهر الفضيل، ويتم توزيعها على خيمة دار الأيتام بكورنيش النيل بواقع 250 وجبة يومياً ، ومطبخ أيتام أسوان لتوزيع 250 وجبة يومياً على المنازل ، ومطبخ مركز دراو بواقع 150 وجبة يومياً ، ومطبخ مركز كوم أمبو توزيع 250 وجبة يومياً على المنازل، وقاعة مناسبات الشطب بواقع 250 وجبة يومياً، ومطبخ سحور نصر النوبة بإجمالى 1400 وجبة يوميا.

ولفت أحمد موسى إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم توزيع المواد الغذائية الجافة بواقع 26 ألف كرتونة مواد غذائية، و235 سند عائلة، وتوزيع 20 ألف وحدة ذكاة فطر ، و 500 كارت كسوة العيد.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أورمان أسوان توزع لحوما على 22 ألف أسرة من الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

شاهدة تفضح المتهمين فى قضية الجمارك وتكشف علاقة مدير الكسب غير المشروع بالرشاوى

علي جمعة: الحب مفيهوش حاجة اسمها حلال وحرام.. و80% من المتزوجين عن حب أطلقوا

20 صدمة كهربائية.. سبب سقوط أحمد رفعت وسط الملعب فجأة

منذ 2015.. وزير الري: إزالة 82043 حالة تعد على مجرى نهر النيل

وزير الخارجية الإيراني يشن هجوما عنيفا على مجلس الأمن بشأن غزة

عقوبة بيع الخمور خلال شهر رمضان وفقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

فيديو

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ