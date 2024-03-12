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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات متنوعة بأسوان لإحياء الذكرى الـ60 لوفاة عملاق الأدب العربي عباس العقاد

ذكرى رحيل العقاد
ذكرى رحيل العقاد

يقدم نادى أدب قصر ثقافة أسوان " مختارات من شعر العقاد " ، فضلاً عن تنظيم أمسية شعرية وفقرات من الإنشاد الدينى وذلك مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة والنصف عقب صلاة التراويح بقصر ثقافة العقاد بكورنيش النيل بمدينة أسوان .

ويأتي ذلك فى إطار احتفال المحافظة بالذكرى الـ 60 لوفاة عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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العقاد

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن الاهتمام بإحياء ذكرى رحيل العقاد يعكس مدى تواصل الأجيال جيل بعد جيل بإعتباره قيمة وقامة كبيرة على مستوى مصر والعالم ، ولذا يقوم فرع ثقافة أسوان بتنظيم العديد من الفعاليات للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة .

ولفت المحافظ إلى ضرورة الاقتداء بعظماء مصر ومنهم عباس محمود العقاد الأديب والمفكر بهدف مواجهة أى محاولات لطمس الهوية والتاريخ الزاخر بأبنائه ، مع إعطاء الفرصة للتعرف عن قرب بهذه الشخصية العظيمة الخالدة وما تركه لنا من فكر وإبداعات وتراث كبير من المؤلفات والكتب والدواوين المختلفة .

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