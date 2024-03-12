فعاليات متنوعة بأسوان لإحياء الذكرى الـ60 لوفاة عملاق الأدب العربي عباس العقاد

يقدم نادى أدب قصر ثقافة أسوان " مختارات من شعر العقاد " ، فضلاً عن تنظيم أمسية شعرية وفقرات من الإنشاد الدينى وذلك مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة والنصف عقب صلاة التراويح بقصر ثقافة العقاد بكورنيش النيل بمدينة أسوان .

ويأتي ذلك فى إطار احتفال المحافظة بالذكرى الـ 60 لوفاة عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

العقاد

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن الاهتمام بإحياء ذكرى رحيل العقاد يعكس مدى تواصل الأجيال جيل بعد جيل بإعتباره قيمة وقامة كبيرة على مستوى مصر والعالم ، ولذا يقوم فرع ثقافة أسوان بتنظيم العديد من الفعاليات للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة .

ولفت المحافظ إلى ضرورة الاقتداء بعظماء مصر ومنهم عباس محمود العقاد الأديب والمفكر بهدف مواجهة أى محاولات لطمس الهوية والتاريخ الزاخر بأبنائه ، مع إعطاء الفرصة للتعرف عن قرب بهذه الشخصية العظيمة الخالدة وما تركه لنا من فكر وإبداعات وتراث كبير من المؤلفات والكتب والدواوين المختلفة .