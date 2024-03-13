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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنهاء مرحلتين من مشروع ممشى أهل مصر في أسوان

مشروع ممشى أهل مصر
مشروع ممشى أهل مصر بأسوان

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، تفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، والذى يشهد اللمسات النهائية للانتهاء من المشروع بالكامل بطول 4 كم، حيث تم نهو المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100%، وجار العمل فى المرحلة الثالثة "المنطقة الوسطى" المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2، وبنسبة تنفيذ 85%.

وتتضمن إنشاء 56 محلا وكافتيريا وبازارا ومطعما سياحيا على أعلى مستوى، مدعمة بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية .

ورافق المحافظ المهندس سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندسة نهى محمود، مدير المشروعات، فضلاً عن مديرى المراسى والمتابعة الميدانية، ونواب رئيس المدينة، ومسئولى الشركة المنفذة.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرروة الالتزام بالبرنامج الزمنى والمقرر له يوليو القادم لنهو هذا المشروع الحيوى والهام لتكتمال البانوراما الجمالية والحضارية التى شهدتها واجهة المدينة.

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رفع الإشغالات والتراكمات بشوارع أسوان ومواصلة النظافة العامةبالمتنزهات السياحية

أهل مصر

مشروع ممشى أهل مصر بأسوان

ووجه بأن يتم بالتوازى إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء، وكذا توفير جميع متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى، بالإضافة إلى استكمال الأعمال بالممشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للاستمتاع باللوحة الفنية الخلابة على صفحة نهر النيل الخالد.

ووجه أشرف عطية مدير المراسى بتكليف أصحاب المراسى السياحية بالالتزام بنفس النموذج والطراز الجمالى للبوابات بطول الكورنيش لتحقيق التناسق الحضارى الراقى على الوجه الأكمل.

وكلف بمصادرة إحدى عربات التريسيكل التى تم ضبطها على كورنيش النيل، مع توجيه إنذار لأصحاب المراسى والفنادق العائمة بشأن توقيع غرامات فورية رادعة فى حالة الاستعانة بعربات التريسيكل لنقل متطلباتهم، ومنع تواجدها بشكل نهائى للحفاظ على المظهر الجمالى بطول ممشى أهل مصر فى ثوبه الجديد.

مشروع ممشى أهل مصر بأسوان
مشروع ممشى أهل مصر بأسوان
مشروع ممشى أهل مصر بأسوان
مشروع ممشى أهل مصر بأسوان
مشروع ممشى أهل مصر بأسوان
مشروع ممشى أهل مصر بأسوان
مشروع ممشى أهل مصر بأسوان
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