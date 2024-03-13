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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق بلانة / كلابشة

مشروعات رصف الطرق
مشروعات رصف الطرق بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة ، والذى يأتى تنفيذه ضمن الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة / كلابشة بطول 38 كم ، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ومن جانبه أشار المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأنه جارى تنفيذ أعمال الحواجز الخرسانية على جانبى الترعة بطريق بلانة / كلابشة ، فيما تم تنفيذ طبقة الأساس ، مع رش MC  ، وتنفيذ طبقة رابطة .

محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق "بلانة- كلابشة"

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رصف الطرق

وأوضح عيد كرومر بأنه تم تخطيط إزدواج الطريق بطول 100 كم ، مع تخطيط الطريق القديم عقب الإنتهاء من تخطيط الإزدواج بطول 125 كم ، وبالتوازى جارى تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على طول الطريق ، وسيتم تنفيذ مطبات صوتية للحفاظ على سلامة المترددين على هذا الطريق الحيوى .

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