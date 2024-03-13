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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية الأورمان بأسوان توزع 1100 كرتونة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية

جهود جمعية الأورمان
جهود جمعية الأورمان بأسوان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان جمعية "الأورمان"، في توزيع 1100 كرتونة مواد غذائية على 1100 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقرية فارس بمركز كوم أمبو، وذلك في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على النهوض بالأسر الأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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كرتونة مواد غذائية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان إن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية، توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وهذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

جدير بالذكر أن جمعية "الأورمان" وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة، يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، لكي تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها فعليًا، وتوزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة أسوان، لتشمل جميع عزب ونجوع وقرى جميع مراكز المحافظة.

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