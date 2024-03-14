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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أستغل يومي في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح 15 خطوة سهلة وبسيطة

صدى البلد

حدد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية 15 فعلا على المسلم أن يقوم بها يوميا فى رمضان حتى يفوز بالشهر الكريم.. وذلك على النحو الآتى:

يوم من رمضان

1▪ ابدأ يومك بصلاة الفجر. 

2▪ اجلس بعد الفجر واقرأ جزءًا من القرآن. 

3▪ اجلس في مصلاك بعد الفجر واذكر الله حتى تطلع الشمس؛ لتفوز بأجر الحج والعمرة.

4▪ صلّ الضحى لتؤدي شكر الله في هذا اليوم.

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5▪ حافظ على الصلاة في المسجد؛ لتفوز بأجر الجماعة. 

6▪ احرص على صلاة 12 ركعة سنة مؤكدة مع الصلوات الخمس المكتوبة؛ لتفوز ببيت في الجنة. 

7▪ أكثر من ذكر الله على مدار اليوم؛ لتفوز بالأجر العظيم.

8▪ أكثر من الصلاة على النبي ﷺ؛ ليغفر ذنبك ويذهب همك وترفع درجتك.

9▪ أكثر من الدعاء لنفسك ولأهلك ولعموم المسلمين فدعاؤك مجاب. 

10▪ صل رحمك ولو هاتفيًا؛ ليبارك لك في عمرك ويوسع لك في رزقك.

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11▪ تصدق ولو بالقليل ليبارك لك في مالك ويضاعف لك في ثوابك. 

12▪ عُد مريضًا وإن لم يكن قريبًا؛ ليصلي عليك سبعون ألف ملك، ويكون لك بستان في الجنة.

13▪ اتبع جنازة؛ لتغنم قيراطا في الجنة.

14▪ فطّر صائمًا؛ لتفوز بمثل أجره.

15▪ أقم الليل بصلاة التراويح والتهجد.

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