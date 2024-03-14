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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل صيغة استغفار في رمضان .. داوم عليها تغفر ذنوبك كلها

صدى البلد

إذا أصاب الإنسان أي شيء يعكر صفو حياته ويكدره؛ فعليه أن يفعل بما قاله لنا المولى- عز وجل- فى سورة نوح، فبعث الله رسالة على لسان سيدنا نوح؛ عندما رغّب قومه بالاستغفار حتى تتنزّل عليهم الخيرات، وقال- تعالى-: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا}، وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب"، فمن قال استغفر الله من قلبه وبكامل جوارحه وليس بفمه فقط غفر الله له ورزقه من حيث لا يحتسب. 

الله عز وجل يحب العبد أن يستغفره، قال تعالى فى كتابه الكريم (( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا)).

الاستغفار سبب فى توسيع الأرزاق وغفران الذنوب والرزق بالذرية الصالحة، وسبب فى دخول الجنة، وما أحلى الاستغفار فى رمضان، فالاستغفار من أعظم العبادات عند الله عز وجل، فبالاستغفار تفتح الأبواب ويزيد الرزق وييسر العسير، فعلينا ان ننتهز الفرصة فى استغلال رمضان ونستغفر الله كثيرا حتى نخرج من رمضان مغفوري الذنب ومجبوري الخاطر، لذا يقدم موقع صدى البلد أفضل صيغة للاستغفار فى رمضان .

أفضل صيغة للاستغفار فى رمضان 

1- أستغفر الله

2- أستغفر الله وأتوب اليه

3-أستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه

4- الصيغة الرابعة “سيد الاستغفار” (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)، وهذه الصيغة هي من أكمل الصّيغ، وتقال صباحًا، ومساءً كالأذكار، فمن قالها دخل الجنّة.

5- من صيغ الاستغفار أيضًا قول سيدنا يونس عندما كان فى بطن الحوت: “لا اله الا انت سبحانك إنى كنت من الظالمين”، لا اله الا انت توحيد، سبحانك تسبيح، انى كنت من الظالمين استغفار، وهذا من الادعية العظيمة وسبب فى تفريج الكربات.

6- من صيغ الاستغفار وصية سيدنا النبي لسيدنا ابو بكر - يا رسولَ اللَّهِ علِّمني دعاءً أَدعو بِهِ في صلاتي. قالَ: قُل: ((اللَّهمَّ إنِّي ظلَمتُ نَفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ فاغفِر لي مغفرةً من عندِكَ وارحَمني إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ)).

7- من أعظم صيغ الاستغفار عندما قال سيدنا آدم بعد معصيته (( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )).

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فوائد الاستغفار على الجسم 

1- التقرب من الله تعالى

2-دفع البلاء عن الإنسان

3-أحد أسباب دخول جنات النعيم

4- التكفير عن الكثير من السيئات

5- أحد أسباب النجاة من النار يوم القيامة

6-تفريج كربات العباد وانشراح صدورهم

7- ممكن أن يكون سبب في الشفاء من الأمراض

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فضل الاستغفار

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد سبعين مرة، وفي رواية: مائة مرة، فعَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ» رواه مسلم، وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» رواه البخاري.

فعلينا ان نتأس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فى الاستغفار 100 مرة فى اليوم ، كما يستحبّ للمسلم أن يكثر من استغفار الله –تعالى- في شتّى الأوقات، فكل إنسان منا لديه هفوات وزلات وأخطاء وذنوب فعلها، كل هذا لأبد أن يتخلص منها بالاستغفار، فلا يشترط عدد معين للاستغفار الأهم ألا يكون يردد الاستغفار بفمه فقط دون قلبه بل يكون بقلبه وبكل جوارحه.

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