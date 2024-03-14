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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

صدى البلد

أجلت المحكمة الاقتصادية دعوى السب والقذف المقامة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 18 أبريل.

وقدّم دفاع "منصور" الجلسة السابقة طلبًا بتأجيل الجلسة لحين حضوره، مقدمًا ما يفيد إصابته بخشونة في الركبة أعجزته عن المثول أمام المحكمة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

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