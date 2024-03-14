الاتحاد الكرواتي.. تعرف على سبب إلغاء دورة الإمارات ونقلها لمصر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل إلغاء دورة الإمارات ونقلها مصر.

وكتب: “الاتحاد الكرواتي في بيان رسمي يقرر إلغاء دورة الإمارات ونقلها إلى مصر بسبب عدم استيفاء شروط التعاقد”.

تصريحات عضو مجلس اتحاد الكرة

أكد عضو باتحاد الكرة وجود خلافات بين الاتحاد والشركة المنظمة للدورة، وذلك بسبب انتهاكات من قبل الشركة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. ولحل هذه الخلافات، قام الاتحاد بالتواصل مع الاتحادات المشاركة في الدورة وتم الاتفاق على نقلها إلى القاهرة.

بيان اتحاد الكرة

تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية في القاهرة بدلًا من الإمارات. ومن المقرر أن تقام المباريات في الفترة بين 18 و26 مارس الحالي، حيث يشارك منتخب مصر مع منتخب نيوزيلندا في المباراة الافتتاحية.

