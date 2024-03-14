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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد تسليم 1000 كوبون مشتريات مواد غذائية من وزارة الأوقاف للمحتاجين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أن رئيس الجمهورية أمر بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم كافة المساعدات وصرف مساعدات تكافل وكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر.

 

وشهد "محافظ الدقهلية" اليوم الخميس وبحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والاستاذ مدحت عوض مدير الجمعيات بالتضامن الاجتماعي، تسليم 1000 كوبون مشتريات مواد غذائية لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية مقدمه من وزارة الاوقاف، سيتم توزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.
 

وقال "المحافظ " أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من السيد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والدكتورة نفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي علي جهودهم المستمرة لتقديم كافة اوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية بالدقهليه من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي وصرف مساعدات نقديه وعينيه وغيرها بنطاق المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .

الأسر الاولى بالرعاية إقامة مشروعات متناهية الصغر زيرة التضامن الإجتماعي لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه

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