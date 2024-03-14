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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: موقف مصر الحاسم في الأزمة الفلسطينية أجهض مخطط التهجير

ولاء التمامي، عضو
ولاء التمامي، عضو مجلس النواب

حذرت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، من تمادي إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة وعدم الانصياع للمطالب المصرية والدولية بوقف العدوان، ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيره: أن موقف مصر الحاسم هو ما كشف العدوان الاسرائيلي أمام العالم كله وأجهض مخطط التهجير.

 

ولفتت التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، إلى تصريحات الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس وزراء هولندا، حيث شدد على العديد من النقاط شديدة الأهمية فيما يخص الأزمة الفلسطينية والعدوان الحالي في مقدمتها، مطالبة الرئيس السيسي بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وبذل الجهود الصادقة لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك.

 

ونوهت عضو مجلس النواب ،إلى تكرار مصر تحذيراتها من اقتحام مدينة رفح بريا وزيادة التوتر بالمنطقة. مشيره: أن الاحتلال يلعب بالنار.

واختتمت النائبة ولاء التمامى بالقول، أن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، إبادة حقيقية وليست حربا أو أعمال قصف.، ولكنه انتهاك جسيم للقانون الدولي والإنساني وجرائم حرب. موضحا: أن المخططات الإسرائيلية في قطاع غزة، قد تفجر المنطقة ما لم تضع حكومة الاحتلال نهاية لها.

ولاء التمامي مجلس النواب قطاع غزة

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