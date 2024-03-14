100%.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن ركلة جزاء الأهلي في مباراة البنك

اثار الاعلامي خالد الغندور الجدل بشان ركلة جزاء الاهلي خلال مباراته أمام البنك الأهلي في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر للدوري عبر حسابه علي فيسبوك.

وكتب الغندور : "الأهلي استحق ركلة جزاء 100%"..



وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

أهداف الأهلي والبنك

وسجل ثلاثية الأهلي، موديست ورضا سليم وحسين الشحات، فيما سجل رباعية البنك، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .