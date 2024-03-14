حسام موافي: مريض السكر يعاني دائما من مشاكل في الجهاز الهضمي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الغيبوبة لها أسباب كثيرة، مشيرا إلى أن السكر في بعض الأحيان يكون غير مسئول عنها.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن علاج “الأسيتون”، لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المستشفيات، لأنه يتم العلاج بأنسولين بنسب محددة.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن إضطراب الجهاز الهضمي، سواء “الإسهال أو الإمساك، أو الإنتفاخ”، يمكن ان يصيب مرضى السكر، مؤكدا أن مريض السكر يعاني دائما من مشاكل في الجهاز الهضمي.

وأشار حسام موافي إلى أن أحد مضاعفات مرضى السكر، إلتهاب أطراف الأعصاب، مؤكدا أن أحد الأعصاب التي تتأثر هي أعصاب الجهاز الهضمي.