أحمد عمر هاشم يحدد أفضل الأعمال للمسلم في رمضان

أكد أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن المسلم في شهر رمضان، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعدد من الأعمال، منها صلاة التراويح، والتي سميت بذلك لأنها تروح عن النفس، إضافة إلى صلاة التهجد، وقراءة القرأن والتي لها فضل الله سبحانه وتعالى حثنا على ذلك لأن على كل حرف في القرأن 10 حسنات.

وقال “أحمد عمر هاشم”، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه ما اجمل أن ندعو الله ذاكرين، لأن الذكر يحقق ما يحققه الدعاء وأكثر.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الدعاء لا بد أن يكون فيه طلب من الله والرجاء إليه، حتى تتحقق الإستجابة الكاملة.