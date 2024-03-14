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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن ولاعبو المنتخب يوجهون رسالة خاصة للجماهير

حسام حسن
حسام حسن

عرضت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لنجوم المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وابراهيم حسن وهم يهنئون جموع الشعب المصري بشهر رمضان الكريم.

وظهر خلال الفيديو، حسام حسن مدرب المنتخب موجها التهنئة للمصريين، كما ظهر أيضا محمد أبو جبل ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومحمد الشامي.

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق صورا من تدريبات منتخب مصر تحت قيادة حسام و ابراهيم حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق أحمد حسن علي الصور قائلا: “منتخب مصر يخوض تدريبه الأول تحت قيادة التوأم”.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم ٢٥ على المركز الثالث و الرابع ، بينما يتواجه الفائزين يوم ٢٦ على لقب البطولة.

الشعب المصري امام عاشور المنتخب الوطني شهر رمضان حسام حسن منتخب نيوزيلندا منتخب مصر محمد عبد المنعم

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