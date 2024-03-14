فيه ليلة خير من ألف شهر.. أحمد عمر هاشم: شهر رمضان منحة ربانية

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن شهر رمضان أوله رحمة، وأوسَطه مغفرة، وآخِره عتق من النار، مشيرا إلى أنه ينبغي على المسلم التقرب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى خلال هذا الشهر.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن فيه من نعم كثيرة، وهو شهر مبارك وعظيم وفرصة لابد أن يغتنمها كل مسلم قبل أن ينتهي

وتابع عضو هيئة كبار العلميا، أن شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، مؤكدا أن خيرات الله سبحانه وتعالى فيه كثيرة، ويعد منحة ربانية.