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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

لفت ديكور مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، أنظار المشاهدين، وكانت حديث مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر أحمد فايز مهندس الديكور، فيديو على مواقع ااتواصل الاجتماعي يظهر حجم المجهود الكبير الذي بذل لخروح الديكورات بهذا الشكل.

وكان قد قال أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين: "لما المشاهد يحس أن ديكور المسلسل حقيقي يعتبر ده نجاح لنا".

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وأضاف: "فايز خلال لقائه مع برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى أن، هناك 600 عامل شاركوا في بناء ديكور مسلسل الحشاشين، من بينهم نقاشين، وحدادين ونجارين، وغيرهم.


وأشار أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين إلى أن الديكور استغرق حوالي 6 أشهر لتجهيزه، لافتاً إلى أن الديكور هو البذرة الأساسية للعمل.
 

أحمد فايز الحشاشين النجم كريم عبد العزيز ديكور مسلسل الحشاشين صور كريم عبد العزيز

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