عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح خامس ليلة في رمضان بالإمام الحسين

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين

يؤدي المصلون صلاتي العشاء والتراويح خامس ليلة في رمضان بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، خاصة مع استقبال أول ليلة جمعة في رمضان احرص على الدعاء في هذه الليلة المباركة.

صلاتي العشاء والتراويح خامس ليلة في رمضان بالإمام الحسين

صلاة التراويح 

التراويح في اللغة : جمع الترويحة. يقول ابن منظور : « التَّرْويحةُ فـي شهر رمضان: سميِّت بذلك لاستراحة القوم بعد كل أَربع ركعات؛ وفـي الـحديث : صلاة  التراويح؛ لأَنهم كانوا يستريحون بـين كل تسلـيمتـين. والتراويح: جمع تَرْوِيحة، وهي الـمرة الواحدة من الراحة، تَفْعِيلة منها، مثل تسلـيمة من السَّلام» [لسان العرب]

والتراويح غير قيام الليل، فهي قيام ليل مخصوص في الوقت وفي الكيفية، أما الوقت فإنها قيام ليالي شهر رمضان الكريم، وفي الكيفية على كيفية ما سنه سيدنا عمر رضى الله عنه فهي سنة نبوية في أصلها عمرية في هيئتها وقد قال النبي ﷺ : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين، المهديين عضوا عليها بالنواجذ » [رواه أحمد والترمذي].

فعن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال : «خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر : نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله » [رواه البخاري، ومالك في الموطإ].

وسنها سيدنا عمر رضى الله عنه عشرين ركعة؛ لما رواه السائب بن يزيد رضى الله عنه حيث قال : «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال : وكانوا يقرءون بالمئتين، وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شده القيام» [رواه البيهقي في الكبرى، ومالك في الموطأ]

فالتراويح هي صلاة القيام في رمضان على ما جمع عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الناس، وهي عشرون ركعة، بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، وجملتها خمس ترويحات، وينوي الشخص في كل ركعتين منها سنة التراويح، أو قيام رمضان، ولو صلى أربعا منها بتسليمة واحدة لم تصح إن كان عامدا عالمًا، وإلا صحت منه نفلاً مطلقًا، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وذلك ما اتفقت عليه الأمة كلها بمذاهبها الفقهية المعتمدة.

التراويح صلاتي العشاء والتراويح خامس ليلة في رمضان الإمام الحسين مسجد الإمام الحسين أول ليلة جمعة في رمضان قيام الليل شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

أسرة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر تعلن موعد الجنازة والصلاة عليها

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

موضوعات متعلقة

بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين الليلة 5 في رمضان

دعاء أول جمعة في رمضان.. بـ 20 كلمة استقبل ليلتها المباركة

دعاء الصائم لا يرد..أدركه بكلمتين قبل أذان مغرب اليوم الرابع من رمضان

ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم؟

بماذا ننطق عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة»؟ سنة مهجورة يغفلها الكثيرون

دعاء اليوم الرابع من رمضان مستجاب.. ماذا كان يقول النبي؟

ما الذكر المعادل عتق رقبة؟ ردده الآن لن يستغرق دقيقة

دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان.. بـ 20 كلمة لقضاء الحوائج المستحيلة

ترشيحاتنا

رسميا ولأول مرة.. انخفاض أسعار سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024 في مصر

بيع محمد صلاح الصيف المقبل الخيار الأفضل لليفربول.. هل السعودية وجهته القادمة؟

حظر لعب القمار في شهر رمضان المبارك.. وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون

اجتماع طارئ بالصومال بعد سيطرة الشباب على 5 مدن في أسبوع

بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح خامس ليلة في رمضان بالإمام الحسين

آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الجامع الأزهر .. بث مباشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل القطايف المقرمشة بالمهلبية

بيريح المعدة.. طريقة عمل عصير الخروب مثل المحلات

السوشيال ميديا مقلوبة.. مفاجأة في وفاة حبيبة الشماع تثير الجدل

أضرار السهر طول الليل فى رمضان.. هتتعب وتركيزك هيضيع|تفاصيل

فيديو

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

اﻟﻤﺰﻳﺪ