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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتافات عنصرية ضد فينيسيوس.. ونجم ريال مدريد يرفع دعوى للاتحاد الأوروبي

فينيسيوس
فينيسيوس

بسبب الهتافات العنصرية..يشهد نادي ريال مدريد دعوة من لاعبه فينيسيوس جونيور وجهها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطالب فيها نجم الفريق بفرض عقوبات بعد الهتافات العنصريه ضده التى ألقاها مشجعي نادي اتلتيكو مدريد.

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ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، كان المهاجم البرازيلي هدفاً لهتافات جماهير أتلتيكو قبل مباراة الفريق ضد ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، أمس الأربعاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورد فينيسيوس على هتافات جماهير أتلتيكو، بمنشور بثه على حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقاً) للتواصل الاجتماعي، حيث وجه خطابه ليويفا، قائلاً «آمل أن تكونوا قد فكرتم بالفعل في معاقبتهم».

وأضاف فينيسيوس في منشوره الذي أبرزته «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا): «إنها حقيقة محزنة تحدث حتى في المباريات التي لا أوجد فيها».

ولم يصدر يويفا أي تعليق على الأمر حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم تسلم التقارير الرسمية عن المباراة ومراجعتها اليوم الخميس، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإجراءات التأديبية.

لكن رابطة الدوري الإسباني تحركت بالفعل رغم أن المباراة لم تكن ضمن اختصاصها القضائي.

وكتبت الرابطة في بيان: «ستقوم رابطة الدوري الإسباني بالإبلاغ عن الهتافات العنصرية المؤسفة ضد فينيسيوس جونيور قبل مباراة دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان إلى مكتب المدعي العام لمكافحة جرائم الكراهية، بغض النظر عن حقيقة أن المباراة لعبت في مسابقة أخرى وأن الهتافات جرت خارج الملعب».

وأضافت الرابطة: «إننا ملتزمون تماماً بجعل كرة القدم فضاء خالياً من الكراهية، وسنواصل العمل بلا هوادة للقضاء على العنصرية والعنف والكراهية مهما كانت المنافسة».

وانخرط مشجعو أتلتيكو في هتافات عنصرية تجاه فينيسيوس في مواجهات سابقة، كان من بينها ديربي العاصمة مدريد عام 2021.

ريال مدريد الاتحاد الأوروبي فينيسيوس أتلتيكو

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