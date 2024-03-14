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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب فرنسا يكشف عن قائمة لاعبيه قبل مواجهة ألمانيا

مدرب فرنسا
مدرب فرنسا

أعلن مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان الخميس تشكيلته الرسمية لخوض المواجهتين الوديتين أمام ألمانيا في ليون في 23 الحالي ثمّ تشيلي في 26 منه في مرسيليا استعدادا لكأس أمم أوروبا هذا الصيف.

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وشهدت التشكيلة عودة اللاعبين إبراهيما كوناتيه، بنجامان بافار، أوريليان تشواميني وموسى ديباي بعد غيابهم عن النافذة الدولية الأخيرة في نوفمبر، بعد تعافيهم من الإصابة.

وحلّ لاعب أستون فيلا الإنجليزي ديابي (24 عاماً و10 مباريات دولية) مكان كينغسلي كومان وكريستوفر نكونكو المصابَين.

وجاء ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي) في حراسة المرمى ومايك مانيان (ميلان الإيطالي)، برايس سامبا (لنس)، وجاء في خط الدفاع جوناثان كلوس (مرسيليا)، لوكاس هرنانديز (باريس سان جيرمان)، تيو هرنانديز (ميلان)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، بنجامان بافار (إنتر ميلان الإيطالي)، وليام صليبا (آرسنال الإنجليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني).

وفي خط الوسط إدواردو كامافينغا (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، اوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارين زاير - إيمري (باريس سان جيرمان)، وجاء في الهجوم عثمان ديمبيليه (باريس سان جيرمان)، موسى ديابي (استون فيلا)، أوليفييه جيرو (ميلان)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، راندال كولو مواني، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).

اوروبا فرنسا المانيا

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