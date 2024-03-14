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إلهام أبو الفتح
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أستاذ تفسير: أرفض مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن لهذا السبب

صدى البلد

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن القرآن الكريم لا يسرد أحداثًا تاريخية، لكن الهدف من القصص القرآنية اتخاذ العبرة والعظة.

 

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أضاف أبوعاصي، خلال لقائه ببرنامج “أبواب القرآن” مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز ”، أن البعض يقول إن بعض قصص القرآن جاءت من أجل العظة، وهذا التفسير سببه الأساسي العمل على تلاشي الاعتراضات على القصص التاريخي في القرآن، معبرًا:"يجب قراءة القصص القرآني لنأخذ منه العبر والعظة وليس لمعرفة التاريخ".

 

وتابع "أرفض مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن، لأن أساس المعجزة الاستمرارية في التحدي إلى يوم القيامة، حيث يثبت العلم يومًا تلو الآخر ثوابت علمية جاء بها القرآن من قبل".

 

واستطرد: "النظريات العلمية متغيرة والحقائق العلمية ثابتة، وهذه الحقائق هى من آتى بها القرآن، لذا لا يمكن على الإطلاق التشكيك في الحقائق التي آتى بها القرآن، وهذا عكس النسبية التي توجد في النظريات العلمية".

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