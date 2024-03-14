أستاذ تفسير : علينا دراسة القرآن الكريم باعتباره فقه حياة

قال د.محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الإمام الراحل محمد عبده قال العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.

وأكد سالم، خلال لقائه ببرنامج “أهل القرآن” مع الإعلامي د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن النبي (ص) كان النموذج العملي لمعاني القرآن، لذا دراسة السيرة النبوية لا بد أن يتم دراستها بالفقه.

وأضاف أنه لا بد من دراسة القرآن على أنه فقه حياة، أي الفقه بالمعنى العام، والتركيز على مصطلحات الفقه المتأخر من المخاطر التي تهدد المجتمعات، لذا يجب دراسة النص في البيئة التي يعيش فيها الإنسان.

وتابع "حولنا قصص القرآن إلى قصص وروايات خرافية، وهذا تنبه إليه سيدنا علي من قبل، حيث ترد القصاصين من المسجد بسبب كثرة الخرافات التي تُدس في هذه القصص".

واستطرد "يوجد بعض قصص الأنبياء لا يصدقها العقل مثل قصة سيدنا داوود، وبعض الواعظين مازالوا يرددون هذه القصص دون فهم ".