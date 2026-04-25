محافظ الوادي الجديد تتابع مستوى الخدمات الصحية بمستشفى باريس

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مركز باريس؛ لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية الحيوية، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية المعنية

وشملت الجولة تفقد مستشفى باريس لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، وحصر الاحتياجات العاجلة اللازمة للتيسير على المرضى، موجهةً بإنشاء مقر لافتتاح صيدلية أمام المستشفى وتوفير طبيب استشاري لصرف العلاج للمنتفعين من خدمات التأمين الصحي، وتشغيل خطوط سير لسيارات الأجرة بخط سير داخل المدينة المستشفى؛ تخفيفًا على المواطنين.

وخلال جولتها بالمستشفى، عقدت المحافظ اجتماعًا مع قيادات مديرية الصحة بحضور الدكتور شريف صبحي وكيل الوزارة، والدكتور هشام بكر مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور محمد عبيد مدير إدارة الطب العلاجي؛ لبحث موقف رفع كفاءة مستشفى مركزي باريس وبلاط، حيث كلفت بتشكيل لجنة برئاسة مساعد المحافظ للشئون الهندسية لعرض تقرير مفصل حول الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة المستشفيين. معلنةً عن الموافقة على إنشاء مكتب صحة بمراكز باريس وبلاط والفرافرة، تيسيرًا على أهالي المراكز وتخفيف الانتقال عنهم.