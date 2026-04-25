موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2026

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ساوثهامبتون، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء هدف ساوثهامبتون عن طريق فين عزاز في الدقيقة 79.

فيما جاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق جيريمي دوكو ونيكو جونزاليس في الدقيقتين 82، 87.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا قبل خروجه في الدقيقة 72 ودخول إيرلينج هالاند.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

خصم مانشستر سيتي

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره الفائز من مباراة تشيلسي وليدز يونايتد، في دور النهائي.

موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وسيقام نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي يوم 16 مايو المقبل.