عمرو أديب : عودة شيرين أسعدت الملايين .. والحضن شوك بداية قوية منتظرة

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بعودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى الغناء، مؤكدًا أن الجمهور كان ينتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة.

وقال أديب إن شيرين طرحت منذ دقائق أغنيتها الجديدة “الحضن شوك”، من كلمات عزيز الشافعي وألحان تامر علي تومة، مشيرًا إلى أنها أغنية مميزة رغم عدم تمكنه من سماعها كاملة حتى الآن.

وأضاف أن محبي شيرين لديهم شوق كبير لعودتها، مؤكدًا أن صوتها يمثل حالة خاصة تجعل الجمهور يشعر بالسعادة فور استماعها، قائلاً: "ألف مبروك يا شيرين، وإحنا مستنيين باقي الألبوم وباقي الأغاني".

ووجه رسالة دعم لها، قائلاً: "شدي حيلك يا شيرين.. كلنا مستنيينك"، معبرًا عن تفاؤله بعودتها القوية خلال الفترة المقبلة.