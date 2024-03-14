عالم أزهري: الله خلق الجنة بها موضع لكل إنسان وليس المسلمين فقط

قال الدكتور أشرف سعد، من علماء الأزهر الشريف، إن برنامج "نور الدين"، لفضيلة الدكتور علي جمعة،مفتى الديار المصرية السابق، تناول قضية أن الجنة ليست للمسلمين فقط، وهذا أمر صحيح.

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وأوضح العالم الأزهري، "شخص اعرابي دخل المسجد وصلى ركعتين وسيدنا محمد قاعد بجواره، وقال اللهم ارحمنى ومحمدا، ولا ترحم معنا احدا، فكل اللى زعلانين عاملين زى الاعرابي ده، ربنا لما خلق الجنة جعل فيها موضع لكل انسان وايضا في النار".

وتابع: "الشيخ على جمعة، تكلم عن طوائف كثيرة هتدخل الجنة، الامام الغزالى وهو فى القرن الخامس الميلادى، كان منتشر فى عهده العلماء، وكان بيقول فى ناس كتير من الترك والروم لا يفقهون شيئا عن الاسلام، وللأسف الشديد نحن جزء من هذا أن صورة الاسلام أصبحت سيئة بسبب الجماعات الإرهابية، وبالتالى فى جانب كبير للمعذورية وتشويه الدين لان فى ناس بتخاف من الدين لما حدث من الارهابيين. وبالتالى هيكون عندهم عذر انهم لم يعرفوا حقيقة الدين".