طفل يسأل علي جمعة: «هو ربنا عمره قد إيه» ؟

وجه طفل سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، خلال برنامج "نور الدين" المذاع عبر القناة الأولى المصرية.



وأجاب الشيخ علي جمعة، قائلا:" ربنا موجود على طول .. محدش بيعد لأنه سبحانه خارج الدايرة ، فلا بداية ولا نهاية له ومحدش يعرف يعد لأنه مفيش زمن..عدم وجود الزمن يخلينا نقول مينفعش السؤال ده لأن الله مختلف عننا..فحد يقول عمر ربنا قد ايه؟ نقول ليس له عمر، لماذا؟ لأنه ليس حوله زمن".

وأضاف المفتي السابق : "هذه الدائرة أخبرنا الله سبحانه وتعالي أن على رأسها العرش، وهو أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالي، فالعرش مثل السقف تحته الجنة التي يعطيها للمؤمنين الطيبين الذين فعلوا الخير، وتحته النار التي يهدد بها العصاه الظالمين المفسدين الذين قتلوا الناس وأخرجوهم من ديارهم، والذين اعتدوا على الأموال والأعراض.

« إحنا ليه مش بنشوف ربنا»

سؤال من طفلة للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق.

رد المفتى السابق، وذلك خلال برنامج "نور الدين" المذاع عبر القناة الأولى المصرية ، قائلا:" هل احنا بنشوف أمواج الرادار؟ .. هل نرى تيار الكهرباء؟ .. هل نرى أشعة إكس؟ .. فيه حاجات مبنشوفهاش، الإنسان يرن بعينه والشبكية والضوء ينعكس على الحاجة، طيب فين الضوء اللي هينعكس على ربنا؟ .. ربنا خارج الدايرة الكونية فلا يمكن أن يراه أحد، ولو دخل الدايرة هيبقا مخلوق لأن كل اللى في الدايرة مخلوقين وربنا مش مخلوق ولا يمكن أن يكون كذلك..ربنا سبحانه وتعالى خارج الدائرة الكونية، ولذلك لا يستطيع أحد رؤيته، ولكن يوم القيامة هنروح الجنة ونبقا على طرف الدائرة ساعتها نرى الله، طيب إزاى؟ منعرفش مقلناش لأنها مسائل متعلقة بتكوين الإنسان يوم القيامة".

وقال جمعة : "هذه الدائرة أخبرنا الله سبحانه وتعالي أن على رأسها العرش، وهو أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالي، فالعرش مثل السقف تحته الجنة التي يعطيها للمؤمنين الطيبين الذين فعلوا الخير، وتحته النار التي يهدد بها العصاه الظالمين المفسدين الذين قتلوا الناس وأخرجوهم من ديارهم، والذين اعتدوا على الأموال والأعراض.