عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: إعلان الحكومة عودة تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها يؤكد تعافي مصر اقتصاديا

نادر يوسف نسيم وكيل
نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة مبشرة للغاية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي والعديد من القرارات الاقتصادية العامة خلال الفترة الاخيرة، منها تغيير مؤسسة التصنيف الدولية موديز نظرتها عن مصر وعودة تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها.

وأشار نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما قاله رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، والإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية دليل على التعافي الاقتصادي من ناحية، وصواب قرار تحرير سعر الصرف من ناحية ثانية، علاوة على الأهمية البالغة لتدفق السيولة الدولارية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة.

وشدد النائب على أن التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي صدرت في الأيام الأخيرة، ومنها اعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يؤكد تماما على سلامة التحركات الأخيرة وخروج مصر من الأزمة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن مصر تسير على الطريق الصحيح والقرارات الأخيرة أخرجتها من عنق الزجاجة، علاوة على ضمان سداد كل الالتزامات خلال الفترة المقبلة.

الرئيس السيسي مؤسسة التصنيف الدولية موديز الوضع الاقتصادي تحويلات المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

فيديو يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع

أبرزهم المغربي والوافد الجديد| فرمان كولر يطيح بخمسة نجوم من تشكيل الأهلي

ترشيحاتنا

فيديوهات زجت بها في السجن| تفاصيل حبس الراقصة حورية.. القصة الكاملة

أسهل طريقة لاستخراج شهادة تحركات

دعاء الفجر في رمضان.. الوقت المشهود وذكر بالقرآن الكريم

خبير: صفقة رأس الحكمة قبلة الحياة للاقتصاد المصري

الدوري الأوروبي ..صلاح يساهم في تأهل ليفربول بسداسية في شباك سبارتا براج

هل العائد من صفقة رأس الحكمة قادر على حل أزمة الدولار؟..استاذ اقتصاد يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة ومبهرة.. غادة عادل بفستان أبيض تثير الجدل بالسوشيال ميديا

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة في رمضان

أبرزهم المغربي والوافد الجديد| فرمان كولر يطيح بخمسة نجوم من تشكيل الأهلي

تخفيه منذ طفولتها.. مالا تعرفه عن مرض أصالة

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ