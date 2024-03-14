عفت نصار: عشت حياة قاسية مع زوج أمي بعد وفاة والدي.. فيديو

كشف عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، العديد من أسرار طفولته وكيف تغلب على الحياة مع زوج والدته، قائلا: "والدي توفى وأنا عمري عامان، ووالدتي تزوجت من ابن عمها وعشت حياة قاسية معه وظلمني كثيرا، واشتغلت وأنا عمري 8 سنوات صبي نجار".

وأضاف عفت نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدتي شيء كبير جدا ولعبت دورا كبيرا في حياتي، وفقدانها صعب جدا، حنية الأم وطيبتها أشياء لا يمكن أن تعوض وكانت دائما تطالبني بالمحافظة على الصلاة في المسجد.

وتابع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: ذكريات طفولتي مع والدتي تدخل السرور والبهجة على قلبي، معقبا: أمي الله يرحمها دعمتني ووقفت بجانبي وضهري على طول ونتقابل في الجنة إن شاء الله".