عفت نصار: أمي لعبت دورا كبيرا في حياتي

استرجع عفت نصار، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أهم الذكريات السعيدة في حياته الشخصية، موضحا أن ذكريات طفولته مع والدته تدخل السرور والبهجة على قلبه، معقبا: أمي الله يرحمها دعمتني ووقفت بجانبي وضهري على طول ونتقابل في الجنة إن شاء الله".

وأضاف عفت نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: الأم شيء كبير جدا ولعبت دورا كبيرا في حياتي، وفقدانها صعب جدا، حنية الأم وطبيبتها أشياء لا يمكن أن تعوض وكانت دائما تطالبني بالمحافظة على الصلاة في المسجد.

وتابع عفت نصار: "والدي توفى وأنا عمري عامين، ووالدتي تزوجت ابن عمها وعشت حياة قاسية معه وظلمني كثيرا، واشتغلت وأنا عمري 8 سنوات صبي نجار".

