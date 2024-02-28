دموع الأهل في وداع الخواجة حسني الخناجري ضحية سرقة محله | فيديو

وسط حالة من الحزن ، ودع أفراد عائلة وأصدقاء الفقيد ( الخواجة حسني ) الذي قتل داخل محل المجوهرات الذي يملكه بحي بولاق أبو العلا غرب القاهرة الفقيد خلال جنازة داخل كنيسة العذراء الشرقية بالعباسية .

وحصل موقع صدي البلد الاخباري على أول تسجيل صوتي ل مريم مفيد نجلة شقيقة جوهراجي بولاق أبو العلا الذي قتل داخل محله في درب نصر ، حيث كشف المقطع الصوتي الساعات الأخيرة للقتيل .

وقالت مريم إن مهنة الجواهرجي هي مهنة جدها منذ أكثر من ١٠٠ عام وان خالها ورثها عن والده ويتمتع بسمعه طيبة ومعروف في درب نصر في بولاق منذ سنوات .

وأشارت مريم إلى أن المتهم دخل لمحل خالها وطلب من عامل احضار علبة سجائر له وبعدها ارتكب جريمته بالضرب علي رأسه ثم طعنة ٤ طعنات في جسده ثم سرق المجوهرات وسبائك الذهب من الخزينة .

وفي أقل من 24 ساعة ، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على المتهم بقتل جوهراجي بولاق أبو العلا ، وتم اقتياده في حراسة أمنية مشددة إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا للتحقيق معه وكشف ملابسات الحادث ، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة للتحقيق .

وكانت النيابة العامة قد اجرت تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا وسرقة محتوياته محله التي قدرت بالملايين ، حيث انتقل فريق من النيابة العامة الي مسرح الجريمة وتم إجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق وتم العثور علي جثة الجواهرجي الشهير باسم الخواجة حسني الخناجري وتبين اختفاء محتوياته من سبائك ذهبية ومجوهرات التي قدرت بملايين الجنيهات (جاري حصرها) .

واستمعت النيابة العامة لاقوال الشهود علي الحادث من اصحاب المحال المجاورة ، واسرة القتيل في محاولة للوصول لمعلومات لمرتكبي الجريمة ، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت عن تعدي شخص بالضرب علي صاحب المحل ليسقط قتيلا ، تم نقل جثته الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ، وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة .

الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه اثر قيام شخص بالدخول الي المحل وطلب من عامل في المحل شراء ( علبة سجائر ) وعقب عودته عثر علي الخواجة حسني جثة هامدة ، ووجود بعثره في محتويات المحل وسرقة مجوهرات من داخله .

ومن جانبها ، تقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة / حسني الخناجرى ، وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة .