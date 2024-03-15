مؤامرة| عفت نصار يكشف حقيقة طلبه التنازل عن الجنسية المصرية

كشف عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة طلبه التنازل عن الجنسية المصرية من أجل حصوله على الجنسية الكويتية، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأن أحد الإعلاميين روج هذه الشائعة بسبب رفضي الظهور وتأمر عليا.

وأضاف عفت نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي كويتي وتوفي مما دفع والدتي لمغادرة البلاد والرجوع إلى مصر، وعندما نضجت علمت أن لي 3 شقيقات بنات من والدي في الكويت من أم أخرى لأن والدي كان متزوج أكثر من واحدة فكنت أتمنى الحصول على الجنسية الكويتية ولكن يشترط التنازل عن جنسيتي المصري وانتهى الأمر على ذلك".

وكشف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمامه إلى نادي الزمالك، لافتا إلى أن عمره كان لا يسمح بالانضمام إلى أن فريق الناشئين لأن أصغر فرقة كانت أعمارهم 11 عاما، بينما كنت أخطو في عامي الـ 14 ولكن الكابتن أحمد الشرقاوي سمح لي بالانضمام للفريق الأكبر.

