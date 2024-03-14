إعلامي يفتح النار على الأهلي: لازم تتقبلوا الخسارة

وجه الإعلامي طارق السيد رسالة غاضبة للنادي الأهلي بشأن أحقية الفريق في ضربة الجزاء أمام البنك الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال طارق السيد : ياريت تثبتوا علي حاجة، الڤار عطلان ولا مش عطلان ، عشان لما تكذبوا الكذبة نعرف نصدقكم.

وتابع: لازم تقولوا أي كلام بعيدا عن أن الفرقة مينفعش تتغلب أو تتطلعوه غلطانين، ومفيش حتي أسباب مقنعة.

وأضاف: لازم تتقبلوا الخسارة، امال لو خسرتوا كأس مصر زي الزمالك و الڤار لغاه كنت أقمتوا الحد علي الحكم و الفار ومصر كلها.

خسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

أهداف الأهلي والبنك

وسجل ثلاثية الأهلي، موديست ورضا سليم وحسين الشحات، فيما سجل رباعية البنك، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .