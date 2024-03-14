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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقف التحقيق.. قضية تشهير تواجه وزيرة الرياضة في فرنسا

وزيرة الرياضة في
وزيرة الرياضة في فرنسا

وضعت وزيرة الرياضة الفرنسية، اميلي اوديا كاستيرا، التي تقود اللجنة المنظمة لـ«أولمبياد باريس 2024»، قيد التحقيق بسبب التشهير.

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ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال المدعي العام، التابع لمحكمة العدل الجمهورية، وهي محكمة خاصة بالمسؤولين الحكوميين: «إن التحقيق يأتي بسبب شكوى من نويل لوغريت، الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي استقال من منصبه في فبراير 2023 بعد اتهامات بالتحرش».

 

وقبل أسابيع من تنحّيه من منصبه، خلصت مراجعة وزارة الرياضة الفرنسية إلى «أن لوغريت لم يعد مناسباً لإدارة وتمثيل الرياضة في البلاد»، وسلّطت الضوء على ما سمّته «السلوك غير اللائق للسيد لوغريت تجاه النساء».

وبعد إصدار المراجعة، قالت أوديا كاستيرا: «في البداية، كان الأمر أبوياً واستفزازاً، لكن مع مرور الوقت والكحول، تحوّل الأمر إلى شيء مختلّ تماماً».

وقال أحد مساعدي أوديا كاستيرا: «إنها تحت تصرف المحكمة، وقد سبق أن ردّت علناً على الادعاءات التي لا أساس لها ضدها»

التشهير وزيرة الرياضة اولمبياد

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