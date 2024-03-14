متحدث أوبر: نشعر بالحزن ودعواتنا لـ حبيبة الشماع بالرحمة

تصدر خبر وفاة حبيبة الشماع الشهيرة بـ فتاة أوبر، اليوم، التريند على السوشيال ميديا وسط مطالبات بالدعاء لها.

قال متحدث من أوبر: "نشعرن بالحزن الشديد بسبب هذه الظروف المؤلمة، ودعواتنا لحبيبة بالرحمة والمغفرة وخالص تعازينا لأسرتها وأحبائها خلال هذه الفترة الصعبة".

فتاة أوبر

وتصدر خبر وفاة حبيبة الشماع الشهيرة بـ فتاة أوبر، اليوم، التريند على السوشيال ميديا وسط مطالبات بالدعاء لها.

أثارت قصة حبيبة الشماع اهتمام كافة المصريين خلال الأسابيع الماضية بعد قفزها من سيارة أوبر أثناء سيرها على الطريق بعد الاشتباه فى محاولة خطفها من قبل السائق.