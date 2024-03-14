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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديو يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع

صدى البلد

حصل صدى البلد على تسجيل صوتي من محامي حبيبة الشماع، يكشف فيه تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة موكلته.

وقال محمد أمين محامي حبيبة الشماع، إن حبيبة توفت قبل الإفطار بساعة، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالرحمة وأن ربنا يرحمها ويغفر عنها.

https://youtu.be/OXBmvSqLmRY

وأكد، محامي حبيبة الشماع، أنه لن يتم تشريح جثمان موكلته تشريح لأن حالتها كانت بها نزيف حاد في المخ وبناء عليه لا يوجد تشريح.

وكشف، أن أمامه 5 دقائق وسوف يتم تسليم تصريح الدفن، مؤكدا أنه سوف يتم تشييع جثمان موكلته إلى مثواه الأخير في الوفاء والأمل بمدينة نصر وسوف تقام صلاة الجنازة عليها في مستشفى الشرطة بالتجمع الأول.

وبعث محامي حبيبة، رسالة إلى موكله قائلا": انا بطمن حبيبة بقولها متخافيش احنا في دولة قانون وهنجيب حقك إن شاء الله".

 

وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

 

فتاة الشروق

 

وكانت أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشف الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة خطف واغتـ.صاب حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وقال محامي المتهم، إن موكله بعد الحادث خرج على السوشيال ميديا وشرح موقفه بالكامل وأنه لم يقصد خطفها إطلاقا وتفاجأ بالقاء نفسها من السيارة.

وترافع الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق، أثناء نظر تجديد المتهم، أمام المحكمة.

وطلب دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله بأي كفالة تراها المحكمة مناسبة بناء على عدم معقولة تصور الواقعة على النحو الوارد من الأوراق وانتفاء أركان الجريمة المواجهة له.

وقرر قاضي المعارضات، بالمحكمة المختصة، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق والتعدي عليها 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وقال الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق إن موكله يعمل مع طبيب وفي يوم الواقعة تصادف مرور الفتاة المجني عليها في التجمع.

وأضاف: “محمد أصلا ساكن في منطقة البراجيل وفي يوم الواقعة ذهب لتوصيل الطبيب إلي الفيلا الخاصة به وبعدها طلب منه توصيله إلى مستشفى في ألماظة وعاد مره أخرى إلى  التجمع ”.

اتهامات لسائق أوبر


وشرح، بعد الانتهاء من عمله مع الطبيب قرر موكلي فتح ابلكيشن أوبر وأثناء ذلك تصادف طلب المجني عليها توصيلها إلى منطقة في الرحاب عن طريق ابلكيشن أوبر وافق موكلي على طلب التوصيل وبالفعل اقتاد معه المجني عليها، وأثناء ذلك وتحديدا على طريق السويس شعر موكلي ببرودة في الجو فأغلق زجاج السيارة ورش العطر على ملابسه وبعدها تفاجأ موكلي بالقاء المجني عليها نفسها من السيارة وهي مسرعة.

وأكد محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق، أن موكله كان يقود السيارة على سرعة 100، وبعد الواقعة اتصل موكلي بشركة أوبر وروى لهم تفاصيل الواقعة وأخبروه خلالها أنه سوف يتم التحقيق في الأمر ولم يتلقى اتصالاً هاتفياً من أحد.

وفي اليوم الثاني قام موكلي بعمل فيديو وشرح تفاصيل الواقعة معه قبل ضبطه من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

أكد دفاع المتهم، أنه قدم أمام النيابة عدة طلبات منها عدم معقولة الواقعة وإخلاء سبيل موكلي وهو ما رفضته النيابة العامة.

وعن قضية المخدرات المنسوبة للمتهم، أكد محامي سائق أوبر أن القضية منذ 2011 موكلي ليس له علاقة بها.

 

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