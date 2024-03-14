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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سبب وفاة حبيبة الشماع.. تفاصيل حالتها في آخر أيامها

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

تصدر خبر وفاة حبيبة الشماع الشهيرة بـ فتاة أوبر، اليوم، التريند على السوشيال ميديا وسط مطالبات بالدعاء لها. 

أثارت قصة حبيبة الشماع اهتمام كافة المصريين خلال الأسابيع الماضية بعد قفزها من سيارة أوبر أثناء سيرها على الطريق بعد الاشتباه فى محاولة خطفها من قبل السائق.

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وكانت حبيبة الشماع طلبت سيارة من ابلكيشن اوبر ولكن السائق قام بتصرفات غريبة مثل رش معطر، مما جعلها تشتبه فى محاولة خطفها وقفزت من السيارة لتنجو بنفسها ولكنها تعرضت لإصابات قوية أدت لدخولها المستشفى ومن ثم وفاتها. 

ولم يقم سائق أوبر بإسعاف حبيبة الشماع، ووفقا لتصريحات والدة حبيبة الشماع في مداخلات إعلامية أن حالتها حرجة وتعانى من نزيف في المخ وارتشاح في أجزاء أخرى من المخ إلى جانب كدمات متفرقة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض تفاصيل المشاكل الصحية التى يعانى منها المصابين بمرض حبيبة الشماع.

نزيف المخ هو حالة طبية خطيرة تحدث عندما ينزف الدم من أحد الأوعية الدموية في الدماغ ويستبب أحيانا فى  تلف خلايا الدماغ أو موتها.

ارتشاح المخ هو تراكم غير طبيعي للسائل في الدماغ، يمكن أن يحدث هذا لأسباب مختلفة، بما في ذلك إصابة الرأس أو الإصابة بمرض ما.

حبيبة-الشماع
حبيبة-الشماع

وتسبب كلتا المشكلتين أعراضًا مشابهة، مثل الصداع الشديد والغثيان والقيء والشلل وفقدان الوعي والموت والحالتين خطيرتبن وتتطلبان عناية طبية فورية.
 

ويحدث نزيف المخ بسبب تمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو مجموعة منها بينما ينتج ارتشاح المخ عن تراكم السائل في الدماغ.

 وتكمن خطورة نزيف المخ إلى تلف خلايا الدماغ أو موتها بشكل مفاجئ، بينما يتسبب ارتشاح المخ في تلف خلايا الدماغ بشكل تدريجي.

يعتمد علاج كلتا المشكلتين على السبب ودرجة الحالة قد يتطلب نزيف المخ جراحة لإزالة الدم المتجمع، بينما قد يتطلب ارتشاح المخ أدوية أو جراحة لتصريف السائل.

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