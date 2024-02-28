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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

أثارت حادثة حبيبة الشماع اهتمام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعد تعرضها  للاختطاف من سائق أوبر.

وألقت حبيبة الشماع نفسها من التاكسي أثناء سيره على الطريق للنجاة من محاولة اختطافها  مما تسبب في إصابات خطيرة أدت لدخولها الرعاية المركزة وحدوث نزيف فى المخ.

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تفاصيل حادثة حبيبة الشماع 

وحاولت فتاة الشروق حبيبة الشماع الخروج من التاكسي  بعد صدور تصرفات غريبة من سائق أوبر توحى بالاختطاف ولكنها لم تفلح فقررت عدم الاستسلام والقفز من التاكسي أثناء سيره وفر حينها السائق دون طلب الإسعاف لها  

وقام أحد المارة بمساعدة حبيبة الشماع ونقلها للمستشفى لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم ، ولكن الأمر الغريب أن نفس الواقعة تكررت في منطقة 6 أكتوبر، أمس الثلاثاء، حيث قامت سيدة بألقاء نفسها من سيارة أجرة  بسبب تصرفات السائق الغريبة

ومازال التحقيق جارى في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع أما واقعة سيدة اكتوبر فكانت إصابتها طفيفة وتم التصالح مع سائق التاكسي 

نصائح قبل ركوب التاكسي 

ووفقا لما أورده موقع “ kapapsingapore”  نعرض لكم أفضل 7 طرق تساعد فى حماية النساء من الاختطاف فى التاكسي وعدم تكرار حادثة حبيبة الشماع 

اختطاف-فتاة-الشروق-حبيبة-الشماع
اختطاف-فتاة-الشروق-حبيبة-الشماع


1. اعرف الطريق جيدا

تعرف على أفضل طريق للوصول إلى وجهتك ولا تدع السائق ينحرف عن المسار الذي خططت له مسبقًا واستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على هاتفك المحمول لتتبع مسارك، أو استثمر في بلد أجنبي في جهاز GPS يعمل عبر الأقمار الصناعية والذي يمنحك تتبعًا جيدًا في الوقت الفعلي.


2. قم بالبحث الخاص بك

إذا كنت مسافرًا إلى بلد أو مدينة أو أجزاء من ضاحية مختلفة ليس لديك معرفة محلية بها، فمن المفيد أن تقوم بواجبك لاكتشاف عمليات الاحتيال أو الجرائم الشائعة في سيارات الأجرة في تلك المنطقة التي تعيش فيها أو تسافر إليها و ابحث أيضًا عن شركات سيارات الأجرة الأكثر شهرة واحتفظ بأرقامها حتى تتمكن من الاتصال بخدمة سيارات الأجرة من شركات سيارات الأجرة التي يمكنك الاتصال بها يثق


3 تأكد من هويته

قبل أن تدخلى التاكسي ألق نظرة جيدة للتحقق مما إذا كان هناك شئ فى المظهر الخارجي مريب سواء للسائق أو السيارة ذاتها على سبيل المثال،مقابض أبواب مفقودة أو لوحة أرقام متسخة وألق نظرة على هوية السائق أو التأكد من أن الصورة على الابليكيشن واضحة، انظر الى عداد السيارة هل مفقود أو لا يعمل، مظهر السائق أو تصرفاته مريبة.. انظرلكل شئ قبل أن تغلقى الباب وفي حالة الشك، اخرج من السيارة على الفور.

4  السيطرة

لا تدعى سائق سيارة الأجرة أو أي شخص يمنعك من الذهاب إلى وجهتك الأصلية أو يقنعك بالسماح له بنقلك إلى مكان أو مؤسسة أخرى، وعلى سبيل المثال أرخص مكان لشراء كاميرا، وأفضل مكان لقضاء وقت ممتع بسعر رخيص.

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5. كونى متيقظة

لا تركزي فى أمور أخرى وركزي فى الطريق والسائق، فهل يتصرف بشكل مريب أو يظهر قلقًا لا داعي له، وانتبهى إلى المركبات مثل الدراجات النارية أو السيارات التي يبدو أنها تتبع المسار الذي تسلكه فابعد هاتفك عن الشباك وحاول النزول فى أقرب مكان أمن  وتجنب النوم أثناء الرحلة.


6. لا تشارك سيارات الأجرة مع الغرباء

قد تبدو فكرة "تقسيم أجرة التاكسي" مع شخص غريب فكرة جيدة، لكن التوفير لا يبرر المخاطر التي وضعت نفسك فيها للتو، فقد يعملون مع السائق ليجعلوك ضحيتهم.


7. كوني دفاعية

كقاعدة عامة، يجب أن تظل نوافذ التاكسي منخفضة قليلاً  فالغلق التام لا يمكنك من الاستغاثة بالسيارات الأخرى حال الاشتباه فى السائق وفى نفس الوقت فتح الشباك على مصراعيه يجعلك عرضة للإيذاء والسرقة من اللصوص على دراجات نارية.

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