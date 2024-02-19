لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

يمكن أن يؤثر الاكتئاب على أي شخص بما في ذلك الأطفال والبالغين والنساء والأشخاص والإناث هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال.

وتوجد عوامل خطر معينة تزيد من احتمالية إصابة الإنسان بمرض الاكتئاب وتجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة به لذا يجب على الأهل أخذ الاحتياطات اللازمة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” ترتبط الحالات التالية بارتفاع معدلات الإصابة بأنماط الاكتئاب المختلفة:

الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

سكتة دماغية .

تصلب متعدد .

نوبات صرع .

سرطان.

الضمور البقعي .

ألم مزمن .

تنبيه

يجب على الأشخاص المصابين بهذه الأمراض متابعة استشاري نفسي محترف بين الحين والاخر حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض الاكتئاب بشكل واضح.