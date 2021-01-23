اكتشف الاكتئاب الحقيقي وطرق علاجه

الاكتئاب هو أكثر من مجرد الشعور بالحزن أو الضجر لبضعة أيام , يمر معظم الناس بفترات من الإحباط ، ولكن عندما تكون مكتئبًا ، تشعر بالحزن المستمر لأسابيع أو شهور ، بدلًا من بضعة أيام فقط.



يعتقد بعض الناس أن الاكتئاب أمر تافه وليس حالة صحية حقيقية، إنهم مخطئون - إنه مرض حقيقي له أعراض حقيقية، الاكتئاب ليس علامة ضعف أو شيء يمكنك "الخروج منه" من خلال "تجميع نفسك".

ووفقا لما ذكره موقع "NHS " الخبر السار هو أنه من خلال العلاج والدعم المناسبين ، يمكن لمعظم المصابين بالاكتئاب أن يتعافوا تمامًا.





في بعض الأحيان يكون هناك سبب للاكتئاب. الأحداث المتغيرة للحياة ، مثل الفجيعة أو فقدان وظيفتك أو الولادة ، يمكن أن تؤدي إلى حدوث ذلك.





الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الاكتئاب هم أكثر عرضة لتجربة ذلك بأنفسهم. ولكن يمكنك أيضًا أن تصاب بالاكتئاب دون سبب واضح.





علاج الاكتئاب

يمكن أن يشمل علاج الاكتئاب مجموعة من التغييرات في نمط الحياة والعلاجات الكلامية والأدوية. سيعتمد العلاج الموصى به على ما إذا كنت تعاني من اكتئاب خفيف أو متوسط ​​أو شديد.





إذا كنت تعاني من اكتئاب خفيف ، فقد يقترح طبيبك الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتحسن من تلقاء نفسه ، أثناء مراقبة تقدمك. يُعرف هذا باسم "الانتظار اليقظ". قد يقترحون أيضًا تدابير نمط الحياة مثل التمارين ومجموعات المساعدة الذاتية.





غالبًا ما تُستخدم العلاجات بالكلام ، مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) ، للاكتئاب الخفيف الذي لا يتحسن ، أو للاكتئاب المعتدل. أحيانًا يتم وصف مضادات الاكتئاب .





بالنسبة للاكتئاب المعتدل إلى الشديد ، يوصى غالبًا بمزيج من العلاج بالكلام ومضادات الاكتئاب. إذا كنت تعاني من اكتئاب حاد ، فقد تتم إحالتك إلى فريق متخصص في الصحة العقلية للحصول على علاجات التحدث المتخصصة المكثفة والأدوية الموصوفة.





التعايش مع الاكتئاب

يستفيد الكثير من المصابين بالاكتئاب من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة ، مثل ممارسة المزيد من التمارين ، وتقليل الكحول ، والإقلاع عن التدخين ، وتناول الطعام الصحي .





من المفيد أيضًا قراءة كتاب المساعدة الذاتية أو الانضمام إلى مجموعة دعم. يمكنهم مساعدتك على اكتساب فهم أفضل للأسباب التي تجعلك تشعر بالاكتئاب. يمكن أن تكون مشاركة تجاربك مع الآخرين في نفس الموقف داعمًا للغاية.



