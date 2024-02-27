غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

أثارت حالة حبيبة الشماع اهتمام كافة المصريين خلال الأيام الماضية وأحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت قصة حبيبة الشماع عندما طلبت سائق اجره من ابلكيشن اوبر وقام بتصرفات غريبة معها جعلتها تعتقد انه يرغب في اختطافها.

لم تجد حبيبة الشماع وسيله للنجاة من الاختطاف سوى أن تلقي نفسها من السياره وهي تتحرك وبالفعل سقطت حبيبة الشماع على الارض وتعرضت لاصابات عديدة في الجسم ونزيف شديد.

ولم يقم سائق اوبر باسعاف حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا ب فتاة الشروق، وتركها في الشارع تلقى مصيرها ولولا تدخل بعض المارة ونقلها للمستشفى لكانت في عداد الموتى.

وفقا لتصريحات والدتها في مداخلات اعلاميه تعاني حبيبة الشماع من نزيف في المخ إلى جانب وجود ارتشاح في أجزاء أخرى من المخ.

-فتاة-الشروق-حبيبة-الشماع

ونعرض أهم الاختلافات بين نزيف المخ وارتشاح المخ الذي اصيبت به حبيبة الشماع وذلك نقلا عما جاء في موقع مايو كلينك.

ما هو نزيف المخ؟

نزيف المخ هو حالة طبية خطيرة تحدث عندما ينزف الدم من أحد الأوعية الدموية في الدماغ. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف خلايا الدماغ أو موتها.

ما هو ارتشاح المخ؟

ارتشاح المخ هو تراكم غير طبيعي للسائل في الدماغ. يمكن أن يحدث هذا لأسباب مختلفة، بما في ذلك إصابة الرأس أو الإصابة بمرض ما.

أوجه التشابه:

الأعراض: يمكن أن تسبب كلتا الحالتين أعراضًا مشابهة، مثل الصداع الشديد والغثيان والقيء والشلل وفقدان الوعي.

الخطورة: كلتا الحالتين خطيرتان وتتطلب عناية طبية فورية.

أوجه الاختلاف:

السبب: ينتج نزيف المخ عن تمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ، بينما ينتج ارتشاح المخ عن تراكم السائل في الدماغ.

التأثير على الدماغ: يمكن أن يؤدي نزيف المخ إلى تلف خلايا الدماغ أو موتها بشكل مفاجئ، بينما يمكن أن يؤدي ارتشاح المخ إلى تلف خلايا الدماغ بشكل تدريجي.

العلاج: يعتمد علاج كلتا الحالتين على السبب والشدة. قد يتطلب نزيف المخ جراحة لإزالة الدم المتجمع، بينما قد يتطلب ارتشاح المخ أدوية أو جراحة لتصريف السائل.