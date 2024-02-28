واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمي نفسك من الخطف؟

أثارت واقعة حبيبة الشماع حالة الصدمة لدى عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعد أن تعرضت للاختطاف.

وقامت حبيبة الشماع، الأربعاء الماضي، بإلقاء نفسها من السيارة الأجرة بعد فعل سائق أوبر تصرفات مريبة مما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة ودخلت الرعاية المركزة.

حكاية حادث حبيبة الشماع

ولم تنته قصة حبيبة الشماع حتى فوجئنا أمس الثلاثاء بتكرار نفس الحادثة في منطقة 6 أكتوبر حيث قامت سيدة بإلقاء نفسها من سيارة أجرة أثناء السير بسبب تصرفات السائق المريبة ووجود شبهة الاختطاف.

ومازال التحقيق جاريا في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع وفي واقعة سيدة أكتوبر تم التصالح ولكن تكرار مثل هذه الحوادث جعل من المهم معرفة السيدات بعض الحيل الدفاعية عند ركوب التاكسي بشكل منفرد.

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حيل لإنقاذ الفتيات

ونعرض لكم مجموعة من الحيل البسيطة التي تساعد في إنقاذ الفتيات من اختطاف السائقين بعد واقعة حبيبة الشماع وسيدة أكتوبر.

ووفقا لما جاء فى موقع “ stack ” ارتداء الكمامة يقلل ورش الأنف بالماء يقلل من تعرض الفتاة للمواد المخدرة فى حالة قيام السائق برشها.

اجعلى زجاج السيارة غير مغلق تماما حتى تتمكنى من الاستغاثة بالسيارات المجاورة والإشارة لهم والصراخ.

حمل حاوية رذاذ الفلفل الأسود أو الشطة الصغيرة التي تناسب راحة يد الفتاة بحيث لا يكون حملها مزعجًا ويسهل رشها على عين وأنف السائق، وجعلها جاهزة أثناء الجري.

فتح خاصية التتبع مع أحد الأهل أو الاصدقاء للتوصل للمكان بسهولة.

إذا كان معكي سترة أو معطف أو شال يمكن تغطية رأس السائق به أو عينيه لإجباره على الوقوف .

يمكن حمل الأسلحة البسيطة لمساعدتك فى الهرب بأمان مثل مسدسات الصعق الكهربائي ولكن يجب التدرب على استخدامها لأنها يمكن أن تستخدم ضدك.

إذا اضطرت الفتاة للقفز من السيارة للنجاة من الاختطاف فيجب عليها أن تقوم بلف يديها حول رأسها جيدا حتى تحمى نفسها من الإصابات الخطيرة فى المخ والوجه.