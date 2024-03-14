عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة حول وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الشروق وفتاة أوبر، عقب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة مضاعفات الحادث الذي تعرضت له.

جاء هذا حسبما أدلى محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق، والتي قضت الفترة الأخيرة في العناية المركزة، بمستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة.

وتعرضت حبيبة الشماع 24 سنة، لإصابة بجرح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، إثر إلقاء نفسها من سيارة خلال سيرها على طريق الشروق.

جدير بالذكر أن السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اطمأنت على صحة فتاة الشروق حبيبة الشماع، بعد إصابتها في حادث إلقائها بنفسها من سيارة أوبر، بعد أحاديث حول تعرضها لمحاولة اختطاف من السائق، الذي تم القبض عليه والمحبوس حاليا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أعلنت السيدة انتصار السيسي، عن دعمها للفتاة ومتابعة حالتها الصحية، مؤكدة تقديم كل أوجه الرعاية اللازمة التي تحتاجها الفتاة.

وسبق ووجهت دينا إسماعيل، والدة الفتاة حبيبة فتاة الشروق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتواصله الشخصي مع الأسرة، وتقديم كل المساعدات لابنتهم.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، التي حدثت من سيارة شركة أوبر بمنطقة الشروق شرق القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام فتاة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة، مضيفة أنه تم إبلاغ قسم شرطة الشروق من جانب أحد المستشفيات باستقبال فتاة مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي، وكانت في حالة لا يمكن استجوابها.

وذكرت وزارة الداخلية، أن أحد شهود الواقعة أفاد بأنه أثناء سيره بطريق السويس شاهد الفتاة أثناء قفزها من باب خلفي لسيارة كانت تستقلها أثناء سيرها، وتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى.

وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد وضبط السائق، وتبين أنه يقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه أثناء قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بالفتاة تقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره، ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من مرتادي طريق السويس، أفاد بسقوط فتاة من سيارة متحركة على طريق السويس بالقرب من مدينتي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تحديد السيارة مرتكبة الواقعة والسائق المتسبب في الحادث، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الشهيرة لاتهامه بمعاكسة فتاة حال توصيلها بنطاق دائرة الشروق.

وفي سياق متصل قال المحامي محمد أمين محامي فتاة الشروق إن حبيبة الشماع توفيت منذ قليل نتيجة مضاعفات من حادث محاولة خطفها على يد سائق أوبر.

ولم يتم تشريح جثة المتوفاة حيث إن في معظم الحالات يحيل الطبيب أو الشرطة الوفيات إلى الطبيب الشرعي ويتم ذلك في حال كانت الوفاة ، غير متوقعة، كالوفاة المفاجئة لطفل أو عنيفة، أو غير طبيعية أو مشبوهة كتناول جرعة مفرطة من دواء ما أو ناتجة عن حادث أو حدثت خلال أو بعد إجراء طبي كالجراحة أو مجهولة السبب وهو ما لا تتوفر أركانه في حالة حبيبة.

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني من اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والإشاعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وكانت أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.