وفاة حبيبة الشماع فتاة أوبر|القصة الكاملة لواقعة فطرت قلوب المصريين وانتهت بمأساة

توفيت منذ قليل الشابة المصرية حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ « فتاة الشروق»، وأصيب محبوها بصدمة كبيرة، فماذا حدث لها؟

حادث وفاة حبيبة الشماع

كانت الشابة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا باسم فتاة الشروق، تستقل سيارة «أوبر»، إلا أنها فوجئت أن السائق يحاول خطفها والتحرش بها، وعلى الفور ألقت نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج وفقدان للوعي، وتم نقلها إلى المستشفى.

تدهورت الحالة الصحية لـ حبيبة في المستشفى، حتى فارقت الحياة، مساء اليوم الخميس، إذ تعرضت لنزيف من عينيها صاحبه نزيف حاد في المخ.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، قد قرر تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقامت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات.

وفي نفس السياق أوضح محامي المتهم أن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن المتهم يعمل منذ سنوات في شركة أوبر، بدون أي شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة.

وفي سياق أخر تقدم محامي أسرة الفتاة بطلب تعويض مدنيأمام النيابة ضد المتهم وشركة أوبر نتيجة الأضرار التي لحقت بموكلته، فوجهت النيابة من جانبها تهمة محاولة خطف الفتاة، والتسبب في إصابتها الواردة بالتقرير الصحي.

وكان أحد شهود العيان، بحسب بيان أوبر، قد قال إنه لحظة سيره بطريق السويس، شاهد الفتاة وهي تقفز من المركبة في أثناء سيرها على الطريق، حتى توجه إليها لمساعدتها، حينها أبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها، وأكدت أنها تتبع إحدى شركات النقل الخاصة بأحد التطبيقات الذكية، وما أن هم السائق بمعاكستها حتى قفزت خوفًا من التحرش بها.

من جانبها كتبت داليا الشماع، شقيقة فتاة الشروق، منشورًا على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت خلاله تطورات الحالة الصحية لـ شقيقتها قبل وفاتها:

« حبيبة فقدت الوعي وتعاني من نزيف في المخ، وموضوعة على جهاز التنفس الاصطناعي.. حبيبة استقلت سيارة من التجمع الأول وكانت متوجهة إلى مصر الجديدة، ووالدتي اتصلت بها ولم تكن تسمعها بشكل جيد بسبب صوت الكاسيت ففي السيارة ، وحبيبة طلبت من السائق إخفاض الصوت فرفض وانتهت المكالمة…

أصدقاء حيبة تواصلوا معها لمعرفة أين وصلت، وفوجئوا برد شخص ما وأبلغهم أن صاحبة هذا الهاتف سقطت من السيارة وارتطمت بحاجز إسمنتي

تدخل الرئيس السيسي

وصلت أصداء حادث فتاة الشروق إلى البرمان المصري، حيث تقدمت النائبة أمل سلامة طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بغرض المطالبة بتشديد إجراءات توظيف السائقين العاملين في تطبيقات النقل، ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بغرض بحث الأمر.

وفي وقت لاحق، قدمت دينا إسماعيل، والدة فتاة الشروق، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة في مداخلة هاتفية:

«أشكر الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدم كل المساعدات اللي في الدنيا، وقال أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر بره تتعالج، طبعا ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع.. بس أنا أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحث الأيام المفترجة».

من هي حبيبة الشماع؟

تبلغ الفتاة الشابه حبيبة الشماع من العمر 24 عام، وهي خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية وتعمل في مجال الأثاث والديكور.