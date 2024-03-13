ست كبيرة.. رد صادم من محمد سامي على اتهامات عفاف شعيب له

احتل المخرج محمد سامي، والفنانة عفاف شعيب التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما تحدث سامي عن تفاصيل الخلاف بينه وبين الفنانة القديرة، نافيًا تمامًا ما سبق وتحدثت به الفنانة.. ماذا حدث؟

محمد سامي ينفي اتهامات عفاف شعيب

بينما كان يحل المخرج محمد سامي ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية، نفى تمامًا ما سبق وصرحت به الفنانة عفاف شعيب بشأن الخلاف القائم بينهما، حيث قال:

« قصة عفاف شعيب كلها كذب، وانا بحترم سنها، لانها ست كبيرة، وهي اتكلمت كلام كتير كله كذب، القصة الحقيقية اننا مرة كنا بنصور مسلسل آدم ونفس الوقت بيتصور جنبنا مسلسل اسمه دوران شبرا، والأستاذة عفاف استأذنت قالتلي أخويا تعبان ومسافرة أعالجه، قلتلها تمام..

وانا بصوربالصدفة كلمني صديق اسمه جوزيف قالي تعالى عدي عليا انا بصور مشهد لـ عفاف شعيب، وعرفت أنها في استديو ورانا، وموضوع ظهرها ده محصلش».

وكانت الفنانة عفاف شعيب، قد قالت في وقت سابق، إن المخرج محمد سامي قد أجبرها أثناء تصوير مسلسل آدم على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم شعورها ببعض الآلام في ظهرها.

مسلسل آدم

تم عرض مسلسل آدم ضمن سباق الدراما الرمضانية عام 2011، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد سامي، وبطولة تامر حسني، ومي عز الدين، درة، ماجد المصري، أحمد زاهر، دينا فؤاد.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية حول آدم وهو شاب من بيئة فقيرة يواجه العديد من الضغوطات والمشاكل ويحاول التغلب عليها، حيث يتهم والده بتقاضي رشوة فيصبح آدم عائل الأسرة المكونة من والدته وإخواته فتضطره الظروف للعمل عامل توصيل للطلبات لأحد مطاعم المأكولات السريعة، ثم تربطه علاقة حب بجارته هنا والذي يرفض أبيها زواجه منها، وفي إحدى المرات يرى رجلاً أمريكيًا يحاول التهجم على الفتاة نانسي، فيقتله للدفاع عن نفسه وعن الفتاة قتنقلب حياة آدم راسًا على عقب مع موت والده قهرًا وحسرة عليه بالسجن ويظل آدم هاربًا في محاولة لإثبات براءته في ظل تسلط وقمع الضابط المصري المكلف بالقبض عليه.

أحدث أعمال محمد سامي

المخرج محمد سامي

يعتبر مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي يتم عرضه ضمن أحداث الدراما الرمضانية للعام الحالي 2024، أحدث أعمال المخرج محمد سامي، والذي يجمعه مع زوجته الفنانة مي عمر، والمسلسل من سيناريو وحوار مهاب طارق.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي من خلال 15 حلقة فقط، ويضم مجموعة من النجوم منهم احمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سامي مغاوري، سلوى عثمان، لبنى ونس، هدير عبدالناصر، وعماد زيادة وولاء الشريف، وغادة فلفل، ومحمد غريب.